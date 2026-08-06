KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bavul hazırlama tarzına göre ne kadar organize bir insansın?

Bavulunu nasıl hazırladığın, aslında ne kadar organize bir insan olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Peki sen bu konuda nasılsın?

Bavul hazırlama tarzına göre ne kadar organize bir insansın?

Bavul hazırlama tarzına göre ne kadar organize olduğunu beraber öğrenelim!

Bavul hazırlama tarzına göre ne kadar organize bir insansın?

1/8

Tatile çıkmadan kaç gün önce bavul hazırlamaya başlarsın?

Tatile çıkmadan kaç gün önce bavul hazırlamaya başlarsın?
Bir hafta önceden toplamaya başlarım.
2-3 gün önce başlarım.
Bir gün önce toplarım.
Evden çıkmadan hemen önce toplarım.
2/8

Bavul hazırlarken ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?

Bavul hazırlarken ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?
Liste hazırlamak.
Kıyafetleri yatağa sermek.
Valizi açıp rastgele doldurmaya başlamak.
Pasaport, cüzdan ve şarj aleti gibi önemli eşyaları ayırmak.
3/8

Peki kıyafetlerini nasıl seçersin?

Peki kıyafetlerini nasıl seçersin?
Gün gün kombin yaparım.
Birbirine uyacak parçalar seçerim.
Beğendiğim her şeyi atarım.
Son anda gözüme ne çarparsa.
4/8

Bavulunda en çok yer kaplayan bunlardan hangisi olur?

Elbise
Ayakkabı
Kitap
Kozmetik ürünler
5/8

Kıyafetleri bavula yerleştirirken hangi yöntemi kullanırsın?

Kıyafetleri bavula yerleştirirken hangi yöntemi kullanırsın?
Rulo yapma yöntemiyle ince hesaplar yapar ve her boşluğu değerlendiririm.
Klasik katlama yöntemiyle, kategorilere ayırarak düzenlice dizerim.
Üst üste yığıp, bavulun kapağını bastırarak kapatmaya çalışırım.
Kapanıyorsa benim için sorun olmaz.
6/8

Bavulunda mutlaka bulunan eşya bunlardan hangisi?

Kulaklık
Güneş kremi
Şapka
Powerbank
7/8

Ayakkabıları bavula nasıl koyarsın?

Ayakkabıları bavula nasıl koyarsın?
Özel ayakkabı torbalarına koyup, tabanları bavulun alt kısmına gelecek şekilde yerleştiririm.
Normal bir poşete sarıp kıyafetlerin yanındaki boşluklara sıkıştırırım.
Bavulun en üstüne, kıyafetlerin tam ortasına öylece bırakırım.
Ayakkabıları bavula koymam, tek bir çiftle gider her yerde onu giyerim.
8/8

Son olarak, tatil yerine vardığında bavulu ne zaman boşaltırsın?

Son olarak, tatil yerine vardığında bavulu ne zaman boşaltırsın?
Odaya adım atar atmaz ilk 10 dakika içinde her şeyi dolaba asarım.
Birkaç saat içinde, üstümü değiştirip kendime geldikten sonra.
Asla boşaltmam, tatil boyunca bavulun içinden eşya seçerek yaşarım.
Dönüş günü bavulu toplarken aslında içindekilerin yarısını hiç açmadığımı fark ederim.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.