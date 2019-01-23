Bayat'ın kilimi liseli gençlerin elinde geleceğe taşınacak

"Biz öncelikle Bayat'ta yetişen çocuklarımızın geleneksel kültürlerini geleceğe taşımalarını istiyoruz. Bu kapsamda bir proje başlattık. Şu an bir lisemizde başladı. Diğer liselerimizde de uygulamaya başlayacağız. Bu projedeki amacımız, Bayat kilimlerinin tarihte olduğu gibi gelecekte de yaşamasıdır. Projeye öğrencilerimiz ilgi gösteriyorlar. Burada en önemli nokta, çocuklarımızın kültürlerimizi yaşatması, bunları geleceğe aktarmasıdır."

Kaymakamlık olarak, ilçede kilim dokumacılığın devamı için çalışmalar yaptıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

Uzun ömürlü kilimlerin dokunmasının zor ve zahmetli olduğunu vurgulayan Demir, "Bayat kiliminin dokuyucusu azaldı. Bayat'ta sadece 6, köylerimizde ise 12 dokuyucumuz var." dedi.

Bayat kiliminin en önemli özelliğinin kök boya ile boyanan iplerle dokunması olduğunu ifade eden Demir, doğadan toplanan bitkilerle boyanan yün iplerin usta kadınların elinde kilime dönüştüğünü anlattı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde lise eğitimi gören öğrenciler, kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında tarihi kök boyalı Bayat kilimlerini dokuyarak hem para kazanıyor hem de kilimlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

- Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Demir, projede görev alan öğrencilere dokudukları kilim için metrekare başına ödeme yapıldığını dile getirerek, "Öğrencilerimiz hem meslek öğreniyor hem de dokudukları kilim kadar ücret alabiliyorlar. Böylece ekonomik olarak ailelerine de destek olabiliyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Sevilay Korkusuz da okulda başlatılan "Geçmişten Geleceğe" projesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kilim dokumak çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Ailemde de kilim dokuyanlar var. Ben de seviyorum kilim dokumayı. Genç, yaşlı herkese tavsiye ederim. Bu projenin sürmesi için destek vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

- "Öğrenince ileride gençlere öğreteceğim"

Buse Çolak ise "Kilim dokumayı öğrenince çok zevkli oluyor. İlk başlarda biraz zorlanıyoruz ama sonrasında çok zevkli. Ben de öğrenince ileride gençlere öğreteceğim." şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü Bayat kilimi, yüzlerce yıldır "avşar güzeli", "seleser", "bindallı", "bıtıraklı", "ejderhalı" ve "burçaklı" gibi 12 model ile aslına uygun olarak dokunuyor.

Ankara-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde bulunan kilim atölyesinde dokunan kilimler, yine aynı atölyeden temin edilebiliyor.

