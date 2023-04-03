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Bayburt'ta bir ilk! Askıda ekmek, askıda yemekten sonra şimdi de... "Evine götüremeyen vatandaşlarımız var... Bu şekilde destek oluyoruz"

03.04.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askıda ekmek, askıda yemek... Hepsi sosyal paylaşma geleneğinin birer örneği. Şimdi ise hayırseverlerin destekleriyle Bayburt'ta bir ilk olarak 'Askıda et' uygulaması başlatıldı. Uygulamayı başlatan kasap, "Mübarek Ramazan ayındayız, evine et götüremeyen vatandaşlarımız var. Esnafımız olsun, hayırsever vatandaşlarımız olsun bize gelerek bizim öncülüğümüzde askıda et kampanyasını yapmamızı istediler. Biz de hiç sorun yapmadan destek verdik. Bu şekilde vatandaşlarımıza destek oluyoruz." dedi.

Hayır yapanın ihtiyaç sahibini, ihtiyaç sahibinin de hayırseveri görmediği uygulamada hayırseverler etin, pidenin ücretini ödüyorlar. Fırına, kasaba giden ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise ihtiyaçları kadarını ücretsiz bir şekilde gönül rahatlığıyla alabiliyorlar.

FIRINCININ BAŞLATTIĞI ASKIDA PİDEYE ASKIDA ET İLE DESTEK

20 yaşındaki genç kasap Yusuf Yılmaz, evine et götüremeyen vatandaşlara yönelik esnaf komşularının böylesi bir taleple geldiğini belirterek, gelen talepleri geri çevirmeyerek, kabul ettiğini söyledi. Yılmaz, yan tarafında bulunan fırıncı esnafının askıda pide uygulamasını başlatmasının ardından, kendisinin de komşusuna askıda et kampanyasıyla destek verdiğini kaydetti. Başta komşu esnafların uygulamaya katkı sağladığını aktaran Yılmaz, hayırsever Bayburtluların da günden güne desteklerini sürdürdüğü ifade etti.

KİMSEYİ ELİ BOŞ ÇEVİRMİYOR

Günlük 3-4 kilo etin askıda yer aldığını bildiren Yılmaz, etin bitmesi durumunda et talep eden vatandaşlara kendi et reyonundan vererek, kimseyi eli boş çevirmediklerini vurguladı.

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Vatandaşlara az çok demeden yardım ettiklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Mübarek Ramazan ayındayız, evine et götüremeyen vatandaşlarımız var. Esnafımız olsun, hayırsever vatandaşlarımız olsun bize gelerek bizim öncülüğümüzde askıda et kampanyasını yapmamızı istediler. Biz de hiç sorun yapmadan destek verdik. Bu şekilde vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Günlük 2-3 kilo et askıda yerini alıyor. Bazen etimiz bitmiş oluyor, kendi reyonumuzdan da veriyoruz, hiç sıkıntı değil" diye konuştu.

Vatandaşların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, "Kasabımıza gelen bir hayli fazla. Biz de burada bazı konularda sıkıntı yaşıyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz, gerçek ihtiyaç sahiplerini göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz ama bezen gözden kaçabiliyor ona yapabileceğimiz bir şey yok, biz gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırmak maksadıyla verdiğimiz için içimiz rahat" diyerek konuştu.

KOMŞU ESNAFLARDAN ANLAMLI HAREKET

Askıda ekmek uygulamasını yaklaşık 4 ay önce başlattıklarını vurgulayan fırıncı esnafından Mükremin Pala, pide uygulamasına desteğin gecikmediğini belirterek, komşu kasabın da uygulamaya katıldığını söyledi. Sosyal yardımlaşmanın bir örneği olan askıda ekmek, pide uygulamasını fırınlarında başlatma kararı aldıklarını dile getiren Pala, "Geleneklerimizin en güzel örneklerinden biri olan, alan elin veren eli görmediği askıda ekmek uygulamasını fırınımızda başlattık. Yardımsever vatandaşlarımız parasını veriyor bize, biz de yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

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"DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZI DA FIRINIMIZA BEKLİYORUZ"

Depremzede vatandaşlara da kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Pala, "Bayburt'ta bulunan depremzede kardeşlerimiz de bu uygulamadan faydalanabilirler. Buraya gelip ekmeklerini, pidelerini hiç çekinmeden alabilirler, kapımız herkese olduğu gibi depremzede kardeşlerimize de daima açıktır" dedi.

Bayburtlu diğer esnaflara çağrıda bulunan Pala, "Diğer esnaf arkadaşlarımız da bu uygulamaya destek vererek, katkıda bulunsunlar. Ne kadar çok destek olunursa, büyük bir yardımlaşma faaliyeti olur. İnsanımız kasaptan, fırından alabildiklerini manavdan, mağazadan, şarküteriden de alsınlar, yararlansınlar. Böylelikle ortaya güzel bir dayanışma örneği çıkar" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Kasap Bayburt Ramazan askıda ekmek

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