HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bayburt'ta kahreden ölüm! Tamir için çağırdığı tesisatçıyı sopayla öldürdü

Bayburt'ta kahreden ölüm! Tamir için çağırdığı tesisatçıyı sopayla öldürdü

01.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta doğalgaz tamiri için gittiği evde S.T isimli tesisatçı, evdeki M.K isimli şahıs tarafından sebebi bilinemeyen nedenden kafasına sopayla vurularak öldürüldü. olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor. Olay yerine gelen S.T'nin acılı yeğenleri, polislere "bu olayı çözün, katil cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bayburt'ta kahreden ölüm! Tamir için çağırdığı tesisatçıyı sopayla öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, 22.00 sularında Karasakal Mahallesinde gerçekleşti. Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için Karasakal Mahallesindeki ikametine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.

Screenshot_2

''BU OLAYI ÇÖZÜN''

Öldürülen şahıs S.T ile cinayeti işleyen M.K. arasında ne yaşandığı henüz bilinmezken, olayın açığa çıkması için soruşturma sürüyor. Olay yerine gelen S.T'nin acılı yeğenleri, polislere "bu olayı çözün, katil cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktüler. Öte yandan Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, cinayetin olduğu bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler: Burada can güvenliği yokİzmir'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler: Burada can güvenliği yok
"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

"İçinde şoför yok, kendi kendine gidiyor" sözleriyle feci metrobüs kazası kameralara yansımıştı! Yeni gelişme

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Ünlü gazeteciden gelen o tepkiye anlam veremedi! "Tükürürüm senin..."

Ünlü gazeteciden gelen o tepkiye anlam veremedi! "Tükürürüm senin..."

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.