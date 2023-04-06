Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor

Kentte, ramazan kültürünün önemli bir parçası olan "Onbeşi" geleneği kapsamında çocuklar, iftardan sonra evleri dolaşarak kuruyemiş ve şeker topladı. Renkli görüntülere sahne olan gelenekte, yöre sakinleri de kapılarına gelen çocukları eli boş göndermeyerek yüzlerini güldürdü.

Bayburt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da "Onbeşi" dolayısıyla sokaklarda çocuklara şeker ve kuruyemiş dağıttı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gazetecilere, geleneğin Bayburt'ta yüzyıllardır devam ettiğini söyledi.

"ŞEHRİMİZDE YILLARDAN BERİ DEVAM EDEN GELENEĞİN SÜREKLİLİĞİNİ ARZU EDİYORUZ"

Gelenek kapsamında çocukların komşulardan çeşitli hediyeler topladığını belirten Pekmezci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimizde yıllardan beri devam eden geleneğin sürekliliğini arzu ediyoruz. Çocuklarımız bir taraftan ramazanın ulvi havasını teneffüs ederken, bir taraftan da birbirleriyle dayanışma duygusunu, kardeşliği, paylaşmayı öğreniyorlar. Biz bundan çok mutluyuz. Belediye olarak bu geleneğin devamı için gayret sarf ediyoruz. İnşallah gelecek yıllarda aynı şekilde sağlık içerisinde nice Onbeşileri birlikte kutlayacağız."

Vatandaşlardan Gönül Sarıaslan da Bayburt'a özgü en güzel geleneklerden birinin "Onbeşi" olduğunu ifade etti.

Evin kapısını çalacak çocuklar için önceden hazırlık yaptığını söyleyen Sarıaslan, "Her ramazan çocuklarımız gelir şeker, kuruyemiş toplarlar. Biz de hazırlığımızı ona göre yaparız. Sabah vereceğimiz hediyeleri alırız, akşam olunca dağıtırız. Ramazanın en güzel günlerinden biri de bu güzel geleneğimiz." diye konuştu.

İftardan sonra kapı kapı dolaşarak şeker topladığını ifade eden Mehmet Yurtsever de geleneği devam ettirdiklerini belirtti. (AA)