Bayburt’ta, UNESCO’nun ‘Dede Korkut’ kararı sevinci

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - TÜRK Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Köylüler, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek türbe çevresindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Türk Destanı 'Dede Korkut', UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne oy birliğiyle kabul edildi. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan ‘Dede Korkut’ destan, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Türk Destanı ‘Dede Korkut’un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Köylüler, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek türbe çevresindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Masat köyünde yaşayan Sedat Genç, "UNESCO kararı Bayburt ve köyümüz için güzel oldu. Karar bizi sevindirdi. Köyümüze bu sayede eksik hizmetler yapılır diye umuyoruz" dedi. Salih Burak da "Öyle bir zatın türbesinin burada bulunması bizim için büyük onur. Köyümüzde belki turizm gelişir" diye konuştu.