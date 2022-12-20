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Baykar ile Arnavutluk anlaşma imzaladı! Bayraktar TB2 satın alan ülke sayısı 27 oldu

20.12.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk hükümeti ile Baykar Teknoloji arasında Bayraktar TB2 SİHA alımı için anlaşma imzalandı. Böylece Bayraktar TB2 satın alan ülke sayısı 27 oldu. Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar "Aramızda 100 yıl önce imzalanan ebedi dostluk anlaşmamız var" dedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise "Bayraktar İHA’lar söz konusu olunca hepimiz biliyoruz ki sadece paran olması yetmiyor. Alım sırasında yükselmek için yetenekli olmak ve en önemlisi doğru tarafta olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Baykar ile Arnavutluk anlaşma imzaladı! Bayraktar TB2 satın alan ülke sayısı 27 oldu

Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA bir ülkeye daha ihraç edilecek. Arnavutluk hükümeti ile Baykar Teknoloji arasında Bayraktar TB2 SİHA alımı için anlaşma imzalandı. Başbakanlıkta düzenlenen imza törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kaan Atay, Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar ve Arnavutluk Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı.

"GURUR DUYUYORUZ"

Törende konuşma yapan Başbakan Rama, “Başlamam gereken yerden başlayacağım” ifadelerini kullanarak, SİHA’ların alım sürecinde kilit rol oynayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

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“Bayraktar İHA’lar söz konusu olunca hepimiz biliyoruz ki sadece paran olması yetmiyor. Alım sırasında yükselmek için yetenekli olmak ve en önemlisi doğru tarafta olmak gerekiyor” ifadelerini kullanan Başbakan Rama, “Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan ile aynı tarafta ve stratejik ortak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. İki ülke, iki bakanlık ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri için çok güzel bir gün olduğuna değinen Başbakan Rama, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin gün geçtikçe daha iyiye gittiğini ve bugün de en güzel noktada olduğuna vurgu yaptı. Arnavutluk’a Baykar Teknoloji gibi sadece en iyi teknolojiyi getirmediklerini aynı zamanda yeni bir bilgi sahası getirdiklerini söyleyen Rama, bu anlaşmanın sadece İHA alımı ile sınırlı olmadığını aynı zamanda seçilecek 30 kişinin eğitimini de kapsadığını dile getirdi.

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Başbakan Rama, “Eğitilecek 30 kişi NATO’ya dahil olan Kuçova Hava Üssü'nde yerleştirilecek kontrol noktasında görev alacaklar. İlk alımında gelecek olan parti 3 SİHA’dan oluşacak ve her türlü göreve hazır olacaklar. Umuyoruz ki hiç yaşanmaz, ancak güvenli olmayan bir zamanda yaşıyoruz ve ulusal tehditlere karşı her zamanda kullanılabilecekler” dedi. Söz konusu İHA’ların sivil amaçlı da kullanılabileceğini söyleyen Rama, “Trafiği izleyeceğiz. Aranan kişileri izleyeceğiz. Uyuşturucu ekimine karşı mücadelede ve orman yangınların kontrolünde kullanacağız” dedi.

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"EBEDİ DOSTLUK ANLAŞMAMIZ VAR"

Baykar Teknoloji CEO’su Bayraktar ise yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki uzun ve dostane ilişkilerine değinerek, “Aramızda 100 yıl önce imzalanan ebedi dostluk anlaşmamız var ve halen stratejik ortaklık anlaşmamız da mevcut” dedi. Bayraktar, “Bu teknoloji kendini göstermiş bir teknoloji ve envanterlerde olması gereken çok önemli bir unsur. Bu teknoloji sadece savaşta değil barışta da kullanılması gereken bir teknoloji. Bu teknoloji iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir çağ açmasını ve Arnavutluk bağımsızlığını ile toplumunu korumasını umuyorum” diye konuştu.

Arnavutluk Savunma Bakanı Peleshi ise, Türkiye’nin son yıllarda Arnavutluk ordusuna vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, anlaşma ile Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin artacağına inandığını ifade etti. (İHA)

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