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BAYKAR resmen duyurdu! 3 adet Bayraktar TB2 SİHA, Ukrayna'ya ücretsiz verilecek

27.06.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna halkı, vatanlarını savunmak için "Halkın Bayraktar'ı"adıyla Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için bağış kampanyası başlatmıştı. Konuyla ilgili BAYKAR'dan açıklama geldi. BAYKAR, Ukrayna'dan ücret alınmayacağını duyurdu.

BAYKAR resmen duyurdu! 3 adet Bayraktar TB2 SİHA, Ukrayna'ya ücretsiz verilecek

Rusya-Ukrayna savaşı bütün korkunçluğuyla sürüyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'daki bir AVM'ye füze saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada saldırı esnasında bölgede binden fazla sivilin olduğunu duyurdu. Rusya'nın acımasız saldırıları sonrası Ukrayna halkı ülke savunmasına destek olmak için "Halkın Bayraktar'ı" adı altında bir bağış kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya Ukrayna'nın tanınmış isimleri, gazetecileri, sanatçıları, futbolcuları da destek vermişti.

SON DAKİKA: İçeride binden fazla sivil vardı! SON DAKİKA: İçeride binden fazla sivil vardı! "Kurbanların sayısını hayal etmek imkansız" Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu ilk görüntüler geldi

Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için yapılan kampanyaya BAYKAR kayıtsız kalmadı. BAYKAR'dan yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

hh


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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