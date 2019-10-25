AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, sahip çıkacağız. O zaman Allah'ın izniyle birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, yardımlaşmamız pekişir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ünal, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında gerçekleştirilen "Gelecekte Bende Varım" etkinliğinde şiir ve resim yarışması ile futbol turnuvasında dereceye girenler için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende, Ünal ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyelerini verdi.

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, "Gelecekte Bende Varım" etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yardımlaşmadan yana olan bireyler yetiştirilmesinin önemini anlatan Ünal, İslam dininin de iyiliği emrettiğine işaret etti.

Ünal, sağlıklı bir toplum için suçtan önce suçun önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suçta önce suçu önleyici tedbirler almak lazım. Mümkün olduğu kadar şehirlerimizin suç değil çocuklarımız için kültür, sanat, spor üretmesi gerekiyor. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın her mahallede bilgi evlerinde, millet kıraathanelerinde, gençlik merkezlerinde, mahallelerde açtığımız spor komplekslerinde arkadaşlık kurmalarını, spor yapmalarını, kütüphanelerde zihinlerini aydınlatmalarını, topluma ve kendilerine faydalı birey olmalarını sağlamak bizim amacımız." diye konuştu.