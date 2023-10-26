Bayrak astığı fotoğrafla interneti kasıp kavurmuştu! 'Bayrak asan dayı' 100. yıl için bir kez daha balkonda

Türkiye’nin ’Bayrak asan dayı’ olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı.

İNTERNETTE VİRAL OLDU

Türkiye’nin ’Bayrak Dayı’ olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı’ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında İHA tarafından çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

'BAYRAK ASAN DAYI'NIN İSTEĞİ

Türkiye’nin bayrak dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.









