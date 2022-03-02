Bayraktar AKINCI B gökyüzüyle buluştu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. 2 X 750 HP olmak üzere toplamda 1500 HP güce sahip olan Bayraktar AKINCI B, sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek.

1 SAAT 16 DAKİKA HAVADA KALDI

Çorlu’da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.

(DHA-İHA)

