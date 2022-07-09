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Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi

09.07.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi.

Bayraktar AKINCI filosu bir arada görüntülendi

Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.

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Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

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Öte yandan, Bayraktar AKINCI filosunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Aramıza yeni katılan AKINCI'larla bayramlaştık. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun" ifadesini kullandı.

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(AA)


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Anahtar Kelimeler:
akıncı bayraktar
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