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Bayraktar: Fındıkta erken fiyat açıklanmasını olumlu buluyorum - Üretici Röportajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 22:12 | Son Güncelleme

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatının açıklanmasıyla ilgili, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum” dedi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatının açıklanmasıyla ilgili, "Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum” dedi.

​Lütfi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık taban fiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu sene fındık fiyatının Temmuz ayı sonunda açıklanmış olmasının takdire şayan bir hadise olduğunu belirten Bayraktar, şunları söyledi:

“Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum. Belki sektörün bir kısmı fiyatı bir miktar daha yüksek bekliyor olabilir ama doğrudan desteği de düşününce aslında fındık fiyatları geçmiş yıllara nazaran gayet iyi. Piyasadaki tüm aktörler, devletin fındıkla ilgili bu tavrına göre konum alacaktır."

BAKAN PAKDEMİR İLE GÖRÜŞECEK

Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte müdahale alıma dahil olmak için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşeceğini de aktaran Bayraktar, “Biz son 3 yıldır müdahale alımı için hazır konumdayız. Zaten üretici kesiminin de böyle bir beklentisi var. Ayrıca piyasayı regüle etme anlamında da böyle bir kararın piyasaya daha olumlu yansıyacağı gibi bir hepimizin ortak kanaati var. Önümüzdeki hafta böyle bir girişimimiz olacak” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Üreticiler ve kurum adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bayraktar, "TMO fiyatı ile serbest fiyatı arasında bir miktar fark olabilir. Önemli olan bu farkın ne olacağı, eğer TMO aldığı bu görevi piyasada sezonda ürünü çok daha çabuk kısa zamanda çekmek gibi bir yola başvurursa muhtemelen buna yakın bir fiyat serbest piyasada oluşur” dedi.

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