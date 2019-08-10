Bayram arifesinde trafik kazaları can aldı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar Türkiye genelinde üzücü kazalar yaşandı.

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı arefesinde yurt genelindeki şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 76 kişi yaralandı.

Ramazan Kılınç'ın kullandığı DEG RN 64 plakalı otomobil ile Gültekin Acar'ın kullandığı 64 FB 204 plakalı otomobil, Uşak'ın Banaz ilçesinde çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nevriye Kılınç, Azime ve Meryem Acar yaralandı. Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gültekin Acar ve Azime Acar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram tatilini Mersin'de geçirmek için Ankara'dan yola çıkan ailenin bulunduğu Mehmet Serhat Aksoy (34) yönetimindeki 06 AL 3516 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi. Sürücünün kayınvalidesi Semiha Doğan (59), kaza yerinde öldü. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

- Yozgat ve Sakarya'da zincirleme kazalar

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sarayköy yakınlarında, Halime Kandemir yönetimindeki 66 KL 652 plakalı otomobil, Muhammet Lafçı yönetimindeki 66 AT 461 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 BBJ 935 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 06 BBJ 935 plakalı otomobilde bulunan Feridun Şimşek olay yerinde, İsmail Şentürk kaldırıldığı hastanede öldü, 5 kişi yaralandı.