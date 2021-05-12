Bayram’da oruç tutulur mu? 6 günlük Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval orucu birçok Müslüman tarafından tutulur. Şevval orucu; Ramazan orucunu tam tutan Müslümanların, Şevval ayında da 6 gün oruç tutması olarak bilinir. Bu şekilde oruç tutan Müslümanlar, bütün bir yıl boyunca oruç tutmuş sayılır. Ramazan ayının son bulması ve Ramazan Bayramı’nın gelmiş olması sebebiyle, Şevval orucu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Şevval ayı, kameri yılın Ramazan’dan sonra gelen onuncu ayı olarak kabul edilmiştir. 2021 yılı Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı’nın ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve Şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.
Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dinen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vacip değildir. Fazileti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç, Müslümanlara meşru kılınmıştır. Zira her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılır.
Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Şevval aynı zamanda hac aylarının da ilkidir. Ramazan ayı ve bayramından sonra Şevval ayı içinde "altı gün orucu" adıyla bilinen orucu tutmak sünnettir. Ramazan’dan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.