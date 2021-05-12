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Bayram’da oruç tutulur mu? 6 günlük Şevval orucu ne zaman tutulur?

12.05.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının son gününe girilmesi ile birlikte Şevval ayına da giriş yapıyoruz. Şevval hilalinin görülmesi ile birlikte Müslümanlar tarafından Şevval ayına girilmiş kabul edilir. Şevval ayında sünnet olarak görülen Şevval orucu, Ramazan Bayramı’na girilmesiyle tekrar gündeme gelen konulardan biri oldu. Peki Şevval orucu nasıl tutulur?

Bayram’da oruç tutulur mu? 6 günlük Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval orucu birçok Müslüman tarafından tutulur. Şevval orucu; Ramazan orucunu tam tutan Müslümanların, Şevval ayında da 6 gün oruç tutması olarak bilinir. Bu şekilde oruç tutan Müslümanlar, bütün bir yıl boyunca oruç tutmuş sayılır. Ramazan ayının son bulması ve Ramazan Bayramı’nın gelmiş olması sebebiyle, Şevval orucu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ŞEVVAL AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Şevval ayı, kameri yılın Ramazan’dan sonra gelen onuncu ayı olarak kabul edilmiştir. 2021 yılı Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı’nın ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve Şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.

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ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Ramazan orucundan sonraki Şevval ayından 6 günlük oruç, dinen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vacip değildir. Fazileti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç, Müslümanlara meşru kılınmıştır. Zira her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılır.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Şevval aynı zamanda hac aylarının da ilkidir. Ramazan ayı ve bayramından sonra Şevval ayı içinde "altı gün orucu" adıyla bilinen orucu tutmak sünnettir. Ramazan’dan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

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