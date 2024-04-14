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Bayram dönüşü baba ve kızını hayattan koparan kaza! Kahreden detay... Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç kuyrukları oluştu

14.04.2024 07:12 | Son Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde otomobile arkadan çarpan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin baba - kız olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram dönüşü baba ve kızını hayattan koparan kaza! Kahreden detay... Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç kuyrukları oluştu

Bayram dönüşü geçirdikleri kaza baba ve kızını hayattan kopardı. Ramazan Bayramı için Hatay'a giden aile dönüş yolunda faciayı yaşadı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Ö.A. idaresindeki kapalı kasa kamyonet aynı yönde giden A.S. hakimiyetindeki otomobile arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken bariyere çarpan otomobil 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.S.’nin arka koltukta oturan kızı S.S. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü A.S., ismi öğrenilememen eşi ve diğer çocuğu ile kamyonet sürücü Ö.A.’nın eşi ve oğlu sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Ö.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan A.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından S.S.’nin cansız bedeni Körfez Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

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UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun 3 şeridi trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlandı. Sevindikli bağlantı yoluna aktarılan trafik kazalı araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Öte yandan, otomobil sürücüsü A.A.’nın kızı S.S., eşi ve bir diğer çocuğuyla Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay’a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu
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