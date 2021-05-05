Bayram ikramiyesi bekleyen emeklilere uyarı! Bu mesaja dikkat

Bayram ikramiyesinin, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödeneceğini, ancak siber suçluların, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemi uyguladığını belirten siber güvenlik şirketi yöneticisi Alev Akkoyunlu, özellikle yaşlıların bu tip dolandırıcılıklara inanmasının daha kolay olduğuna dikkat çekti.

Buna göre, dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001” ifadelerine yer verildiği belirtildi.

"TÜM BİLGİLER DOLANDIRICILARIN ELİNE GEÇİYOR"

Akkoyunlu açıklamasına, "SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Yaşlıların bu tip dolandırıcılara inanmalarının daha kolay olduğunu ve siber dolandırıcıların da oldukça iyi bir şekilde resmi kurum adları ve logolarını çok iyi bir şekilde taklit ederek kullanıldığı sahte SMS’ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile bayram ikramiyesi alacak masum vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, “Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz" dedi ve ekledi: