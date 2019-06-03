HABER

"Bayram kalbinize ağır gelmesin"

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Ramazan boyunca oruç tutan ve metabolizmaları yavaşlayan kalp hastalarının, bayramda aşırı tatlı ve tuzlu gıdaları tüketmelerinin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabileceği uyarısı yapıldı - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Çelik: "Bayram kalbinize ağır gelmesin, yediklerimize dikkat edelim. Bir aylık detoks arınma döneminden sonra bunu bir yaşam tarzı haline getirerek, bir ömür sürdürmek her zaman için kalbe daha iyi gelecektir" - "Kalp hastaları, glisemik indeksi yüksek gıdaları tükettiği zaman bunlar kısa dönemde şeker düzeylerinde dengesizliklere yol açarak, hastalığın kötü yönde etkilenmesine neden olabiliyor"

DUYGU YENER - Ramazan ayı boyunca oruç tutan ve metabolizmaları yavaşlayan kalp hastalarının bayramda aşırı tatlı ve tuzlu gıdaları tüketmelerinin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp hastalığının sık karşılaşılan önemli bir hastalık grubu olduğunu, buna karşı alınması gereken önlemlerin başında da beslenmenin geldiğini söyledi.

Beslenmenin tek başına hastalık riskini ortaya koymadığını, ancak eşlik eden rahatsızlıkların da hastalığın gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Çelik, kilolu ve obez kişilerin bu duruma daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Çelik, hastalara katı bir diyet vermek yerine sebze ve meyve ağırlıklı, sıvı tüketiminin daha çok olduğu, katı ve hayvansal gıdalardan uzak durulan bir öneride bulunduklarını, tüketmeleri gereken eti de ızgara, haşlama ya da buğulama şeklinde pişirmelerini önerdiklerini aktardı.

Kalp hastalarının trans yağ içeriği olan ürünleri de kesinlikle tercih etmemelerini isteyen Çelik, "Kırmızı ve beyaz ette, süt ürünlerinde trans yağ oranı azdır. Hazır gıdalarda, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalarda trans yağ oranı fazladır. Bunlar da kalp duvarlarını etkileyerek, hastalığın kötü yönde gelişmesine ya da hastalık gelişmesine yol açabiliyor. Ambalajlı gıdalardan uzak durun. Hipertansif hastaların da tuza dikkat etmeleri gerekiyor. Salça, tuz, peynir ve salamura gıdaların hepsinde yoğun miktarda tuz vardır. Bunları da belli bir kıvamda tutmak gerekiyor." diye konuştu.

- "Az ve sık aralıklarla yemek yiyin"

Bir aylık uzun bir oruç döneminden sonra bayrama geçildiği zaman insanların biraz daha rehavete kapılarak uzak kaldıkları gıdalardan daha yoğun ve sık yemeye çalıştıklarını ifade eden Murat Çelik, bayram için şu önerilerde bulundu:

"Bayramda az ve sık aralıklarla yiyin. Tatlı, baklava ve diğer tatlı çeşitlerini de aşırı tüketmeyin. Kalp hastaları, glisemik indeksi yüksek gıdaları tükettiği zaman bunlar kısa dönemde şeker düzeylerinde dengesizliklere yol açarak, hastalığın kötü yönde etkilenmesine neden olabiliyor. Bayram kalbinize ağır gelmesin, yediklerimize dikkat edelim. Bir aylık detoks arınma döneminden sonra bunu bir yaşam tarzı haline getirerek, bir ömür sürdürmek her zaman için kalbe daha iyi gelecektir."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Baklava yediyseniz meyveyi azaltınBaklava yediyseniz meyveyi azaltın
Prof. Dr. Kaşkaloğlu: “Teknoloji odaklı 19 başarılı yılı geride bıraktık”Prof. Dr. Kaşkaloğlu: “Teknoloji odaklı 19 başarılı yılı geride bıraktık”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Murat Çelik Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ORUÇ Ramazan Bayramı Sağlık Bilimleri Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.