"Bayram kalbinize ağır gelmesin"

DUYGU YENER - Ramazan ayı boyunca oruç tutan ve metabolizmaları yavaşlayan kalp hastalarının bayramda aşırı tatlı ve tuzlu gıdaları tüketmelerinin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp hastalığının sık karşılaşılan önemli bir hastalık grubu olduğunu, buna karşı alınması gereken önlemlerin başında da beslenmenin geldiğini söyledi.

Beslenmenin tek başına hastalık riskini ortaya koymadığını, ancak eşlik eden rahatsızlıkların da hastalığın gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Çelik, kilolu ve obez kişilerin bu duruma daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Çelik, hastalara katı bir diyet vermek yerine sebze ve meyve ağırlıklı, sıvı tüketiminin daha çok olduğu, katı ve hayvansal gıdalardan uzak durulan bir öneride bulunduklarını, tüketmeleri gereken eti de ızgara, haşlama ya da buğulama şeklinde pişirmelerini önerdiklerini aktardı.