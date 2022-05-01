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Bayram mesajları 2022 özel! En güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları

01.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram mesajlarında en güzel, kısa ve anlamlı seçenekler internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala, sevdiklerini, ailelerini ve uzaktaki dostlarını bayram mesajlarıyla hatırlamak isteyen vatandaşlar, kısa-uzun, güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. İşte büyüklerinize ve sevdiklerinize atıp, onları mutlu edebileceğiniz Ramazan Bayramı mesajları.

Bayram mesajları 2022 özel! En güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayram mesajları için güzel seçenekler araştırılmaya başladı. Sevdiklerini, ailesini ve uzaktaki akrabalarını hatırlamak ve bayram mesajlarıyla onları mutlu etmek isteyen kişiler, kısa-uzun, güzel, resimli ve anlamlı bayram mesajlarına haberimizden ulaşabilir. İşte sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajları.

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI 2022

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

bayram mesajları

Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

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Sevdiklerinizle sağlıkla bir arada olacağınız, kucaklaşacağınız, özlem gidereceğiniz nice bayramlar dileriz. Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

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Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

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Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

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Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

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Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum

Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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