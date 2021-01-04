Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı ve rekatları

Bayram namazı, bayram günlerine özel ibadetler arasındadır. Müslüman alemi her yıl bayramın birinci günü bayram namazı kılıyor. Bayram namazının kılınışı ve bayram namazı saati dini bayramlar öncesinde yoğun ilgi gören konular arasında yerini alıyor. Bizler de bu yazımızda bayram namazının kılınışı ile ilgili detayları sizler için araştırıp bir araya getirdik. Bayram namazı nasıl kılınır? İşte bayram namazı kılınışı ve rekatları...
Bayramın kelime anlamı, sevinç ve ortak bir durumu birlikte kutlamaktır. Bayram namazı, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin bir göstergesidir.
Bayram namazı, bayramların ilk günü kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı vaciptir. İki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazlarında ezan okunmaz ve kamet yapılmaz. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak senede 2 kez bayram namazı kılınır.
Bayram namazları kuşluk vaktinde kılınır. Her ilin bayram namazı saati farklıdır. Diyanet bayram namazı saatlerini her yıl sitesinde yayınlar.
Bayram namazı 2 rekattır.
Bayram namazı kılmak farz değil, vaciptir. Bayram hutbesi de Cuma hutbesi gibi farz değil, sünnettir. Ramazan Bayramından önce, gusül etmek, tatlı yemek, güzel elbiseler giymek uygundur. Kurban Bayramından önce, bir şey yememek, namazdan önce kurban eti yememek uygundur.
Bayram namazının tek başına kılınıp kılınamayacağına dair farklı görüşler vardır. Bayram namazı kılmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre sünnettir. Çeşitli sebeplerden dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimselerin bunu kaza etmesi gerekmez. Cemaatle kılmayanların evlerinde 2 veya 4 rekat olarak kuşluk namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları uygundur.
Ramazan Bayram Namazı ve Kurban Bayram Namazı Nasıl Kılınır?
Bayram namazı kılınışı ve bayram namazı rekatları şu şekildedir:
1. rekat
Bayram namazı niyeti şu şekilde yapılır:
Bayram namazında kamet yapılmaz.
Bayram namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika kadar sonra kılınır. Yani sabah namazından sonra kılınır.
İslam alimlerinin görüşüne göre, kadınlar Cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değiller. Hz. Peygamber (sav) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir. Kadınlar şartları uygun olduğu zamanda Cuma ve bayram namazlarına katılabilirler. Çünkü bayram namazları birlik ve beraberliğin, kardeşliğin bir simgesidir. Bu güzel manzaraya kadınların da dahil olmasında yarar vardır. Ayrıca yapılan vaazları, edilen sohbetleri dinlemelerinde de yarar vardır. Bayram namazına katılan kadınlar sevabına da nail olurlar.
Cuma namazı için gerekli olan bütün şartlar, bayram namazları için de geçerlidir ve bu namaz vaciptir. Bayram için hutbe okumak sünnettir ve namazdan sonra okunur. Hutbe okunmazsa sünnet terk edilmiş olur. Bayram namazında ezan ve kamet yoktur. Bayram namazı 2 rekattır ve cemaatle kılınır. Ramazan bayramını biraz geç kılmak, Kurban bayramını ise acele kılmak müstehabtır.
Dini bayramların en önemli ve değerli geleneği bayram namazlarıdır. Bayram namazları Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği geliştirir. Birçok Müslüman bayram namazı kılmak için bir araya gelir. Namazdan sonra caminin bahçesinde bayramlaşırlar. Bayram coşkusunu birlikte yaşarlar. Çocukların da küçük yaşta bayram namazlarına katılmaları maneviyatlarını güçlendirir.
Bayramın önemini daha erken kavrayabilmelerine yardımcı olur. Aynı şekilde kadınlar da uygun ortam sağlandığında bayram namazına katılmalı, bu sevaba nail olmalıdır. Bayramlar Allah'ın kullarına ziyafet günü hediyesidir. Ayrıca bayramlar dargınların barışmasına birer vesiledir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bayramlara büyük önem vermiştir. Müslüman aleminin bayramlarını kutlamasını, bayram namazı kılmasını tavsiye etmiştir. Hadislerinde de bu konuya yer vermiştir.
Bayram namazı ile ilgili kutsal kitap Kuranı Kerim'de özel bir sevap belirtilmemiştir. Fakat bayram namazını kılan kimseler Allah'ın rızasını kazanır sevabına nail olur.
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