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Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı ve rekatları

04.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı ve rekatları

İçindekiler

  • Bayram Namazı Nedir?
  • Bayram Namazı Kaçta Kılınır?
  • Bayram Namazı Kaç Rekattır?
  • Bayram Namazı Farz mıdır?
  • Bayram Namazına Nasıl Niyet Edilir?
  • Bayram Namazı Kameti Nasıl Yapılır?
  • Bayram Namazı Sabah Namazından Sonra mı Kılınır?
  • Kadınlar Bayram Namazı Kılar mı?
  • Bayram Namazı Hükmü Nedir?
  • Bayram Namazının Önemi
  • Bayram Namazının Sevabı Ne Kadardır?

Dini bayramlarda kılınan namazlar Müslüman alemi için heyecanla beklenen ibadetler arasındadır. Müslümanlar her dini bayram öncesinde cemaat ile birlikte bayram namazı kılarlar. "Bayram namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı duaları nelerdir?" gibi sorular vatandaşlar tarafından oldukça merak edilip araştırılıyor. İşte, bayram namazı kılınışı ve rekatları...

Bayram namazı, bayram günlerine özel ibadetler arasındadır. Müslüman alemi her yıl bayramın birinci günü bayram namazı kılıyor. Bayram namazının kılınışı ve bayram namazı saati dini bayramlar öncesinde yoğun ilgi gören konular arasında yerini alıyor. Bizler de bu yazımızda bayram namazının kılınışı ile ilgili detayları sizler için araştırıp bir araya getirdik. Bayram namazı nasıl kılınır? İşte bayram namazı kılınışı ve rekatları...

Bayram Namazı Nedir?

Bayramın kelime anlamı, sevinç ve ortak bir durumu birlikte kutlamaktır. Bayram namazı, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin bir göstergesidir.

Bayram namazı, bayramların ilk günü kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı vaciptir. İki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır. Bayram namazlarında ezan okunmaz ve kamet yapılmaz. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak senede 2 kez bayram namazı kılınır.

Bayram Namazı Kaçta Kılınır?

Bayram namazları kuşluk vaktinde kılınır. Her ilin bayram namazı saati farklıdır. Diyanet bayram namazı saatlerini her yıl sitesinde yayınlar.

Bayram Namazı Kaç Rekattır?

Bayram namazı 2 rekattır.

Bayram Namazı Farz mıdır?

Bayram namazı kılmak farz değil, vaciptir. Bayram hutbesi de Cuma hutbesi gibi farz değil, sünnettir. Ramazan Bayramından önce, gusül etmek, tatlı yemek, güzel elbiseler giymek uygundur. Kurban Bayramından önce, bir şey yememek, namazdan önce kurban eti yememek uygundur.

Bayram namazının tek başına kılınıp kılınamayacağına dair farklı görüşler vardır. Bayram namazı kılmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre sünnettir. Çeşitli sebeplerden dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimselerin bunu kaza etmesi gerekmez. Cemaatle kılmayanların evlerinde 2 veya 4 rekat olarak kuşluk namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları uygundur.

Ramazan Bayram Namazı ve Kurban Bayram Namazı Nasıl Kılınır?
Bayram namazı kılınışı ve bayram namazı rekatları şu şekildedir:

1. rekat

  • Önce bayram namazına niyet edilir, sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
  • Sırayla imam ve cemaat sessiz bir şekilde Sübhaneke duasını okur ve ardından 3 kere tekbir alınır.
  • Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır.
  • İkinci tekbirde yine eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır.
  • Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.
  • İmam sessiz bir şekilde Euzü besmele çeker ve sesli olarak Fatiha Suresini ve ardından bir tane zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran'ı Kerim okur. Cemaat sessizce imamı dinler.
  • Sonra rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.
  1. rekat
    • İmam sessiz bir şekilde Euzü besmele çeker ve sesli olarak Fatiha Suresi'ni ve ardından bir tane zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kuran'ı Kerim okur. Cemaat sessizce imamı dinler.
    • Sonra yeniden eller kulak hizasına getirilerek birinci tekbir alınır ve eller yana salınır.
    • Sonra ikinci tekbir alınır, yine eller yana salınır.
    • Ardından üçüncü tekbir alınır, eller yine yana salınır.
    • Son olarak dördüncü tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur. Tahiyyat ve Salli Barik ve Rabbena duaları okunur.
    • Önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir ve namaz bitirilir.
      Selamdan sonra imam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbede bayramın öneminden bahsedilir. Kurban bayramında kurban hükümlerinden bahsedilir. Hutbe okunduktan sonra dua edilir ve cemaat dağılır.

Bayram Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Bayram namazı niyeti şu şekilde yapılır:

  • Ramazan Bayram namazına "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet edilir.
  • Kurban Bayram namazına "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet edilir.

Bayram Namazı Kameti Nasıl Yapılır?

Bayram namazında kamet yapılmaz.

Bayram Namazı Sabah Namazından Sonra mı Kılınır?

Bayram namazı güneşin doğuşundan yaklaşık 50 dakika kadar sonra kılınır. Yani sabah namazından sonra kılınır.

Kadınlar Bayram Namazı Kılar mı?

İslam alimlerinin görüşüne göre, kadınlar Cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değiller. Hz. Peygamber (sav) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir. Kadınlar şartları uygun olduğu zamanda Cuma ve bayram namazlarına katılabilirler. Çünkü bayram namazları birlik ve beraberliğin, kardeşliğin bir simgesidir. Bu güzel manzaraya kadınların da dahil olmasında yarar vardır. Ayrıca yapılan vaazları, edilen sohbetleri dinlemelerinde de yarar vardır. Bayram namazına katılan kadınlar sevabına da nail olurlar.

Bayram Namazı Hükmü Nedir?

Cuma namazı için gerekli olan bütün şartlar, bayram namazları için de geçerlidir ve bu namaz vaciptir. Bayram için hutbe okumak sünnettir ve namazdan sonra okunur. Hutbe okunmazsa sünnet terk edilmiş olur. Bayram namazında ezan ve kamet yoktur. Bayram namazı 2 rekattır ve cemaatle kılınır. Ramazan bayramını biraz geç kılmak, Kurban bayramını ise acele kılmak müstehabtır.

Bayram Namazının Önemi

Dini bayramların en önemli ve değerli geleneği bayram namazlarıdır. Bayram namazları Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği geliştirir. Birçok Müslüman bayram namazı kılmak için bir araya gelir. Namazdan sonra caminin bahçesinde bayramlaşırlar. Bayram coşkusunu birlikte yaşarlar. Çocukların da küçük yaşta bayram namazlarına katılmaları maneviyatlarını güçlendirir.

Bayramın önemini daha erken kavrayabilmelerine yardımcı olur. Aynı şekilde kadınlar da uygun ortam sağlandığında bayram namazına katılmalı, bu sevaba nail olmalıdır. Bayramlar Allah'ın kullarına ziyafet günü hediyesidir. Ayrıca bayramlar dargınların barışmasına birer vesiledir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bayramlara büyük önem vermiştir. Müslüman aleminin bayramlarını kutlamasını, bayram namazı kılmasını tavsiye etmiştir. Hadislerinde de bu konuya yer vermiştir.

Bayram Namazının Sevabı Ne Kadardır?

Bayram namazı ile ilgili kutsal kitap Kuranı Kerim'de özel bir sevap belirtilmemiştir. Fakat bayram namazını kılan kimseler Allah'ın rızasını kazanır sevabına nail olur.

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