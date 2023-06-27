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Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? Diyanet ile bayram namazı kılınış şekli

27.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı kılınış şekli hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı 1.günü 28 Haziran tarihinde idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı, Kurban Bayramı'nın ilk günü erken saatlerde kılınacak. Erken saatlerde camii yolunu tutacak olan vatandaşlar bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Diyanet bayram namazı kılınış şeklini sizler için derledik...

Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? Diyanet ile bayram namazı kılınış şekli

Kurban Bayramı namaz saati merak ediliyor. Bayramın kelime anlamı; sevinç ve ortak bir olguyu beraber kutlamaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde sabah saatlerinde cemaatle bayram namazı kılınır. Bayram sabahı erkenden namaza gidecek olanlar Bayram namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Diyanet ile adım adım bayram namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

bayram namazı 2

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞ ŞEKLİ:

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

  • İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI

2. Rekat

  • İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

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