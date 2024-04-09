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  4. Bayram öncesi sağanak! Meteoroloji il il uyardı: Bu bölgelerde sağanak var

Bayram öncesi sağanak! Meteoroloji il il uyardı: Bu bölgelerde sağanak var

09.04.2024 09:31
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) 15 kent için sağanak yağış uyarısı geldi. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari için uyarı yapıldı. Peki bugün (9 Nisan) hava durumu nasıl olacak?

Bayram öncesi sağanak! Meteoroloji il il uyardı: Bu bölgelerde sağanak var

Arife gününe girilmesiyle birlikte bugün ve bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. MGM'nin açıklamasına göre bugün ülke genelinde kapalı bir hava hakim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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MARMARA VE EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BU İLLERDE SAĞANAK VAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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