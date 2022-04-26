Mübarek Ramazan ayının son günleri yaşanırken, Ramazan Bayramı tüm coşkusu ve heyecanıyla idrak edilmeye başlanacak. Bu bayramda sevdiklerine kavuşmak veya tatil planı yapmak isteyenler de bayram tatili kaç gün sorusuna şimdiden yanıt arıyor. Peki Bayram tatili kaç gün? 2022 Ramazan bayram tatili 9 gün oldu mu, uzadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba



BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.

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Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecekti. Önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyordu.

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Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama yapılmadı.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Ramazan’ın son haftasında Eminönü’nde bayram alışverişi yoğunluğu başladı. Her yıl bayram öncesi vatandaşların uğrak yeri olan Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Vatandaşlar şeker yerine lokuma talep gösteriyor. Eminönü esnafı, vatandaşların daha çok lokum sorduklarını belirtti.

“ESKİYE GÖRE ŞEKER SORAN OLMUYOR”

Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Tezgahlarımızı süsledik müşterilerimizden gelecek olan talebi bekliyoruz. Yoğunluk bugün itibariyle başlar. Genelde vatandaş lokum ve kuruyemişe talep gösteriyor. Eskiye göre şeker soran olmuyor. Lokum fiyatları 50 ile 85 TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre lokumun kilosunu 60 TL’ye satıyorduk şimdi ise 85 TL’ye satıyoruz. Şeker ise geçen sene 30 TL’den satılıyordu şimdi ise 50 TL’den satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA İSE LOKUM AĞIRLIKLI SATIYORUZ”

Bayrama hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Şeker, lokum, çikolata yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Eskiye göre şekere talep yok. Şu anda lokuma daha çok talep var. Eskiden biz burada 3 ton şeker satardık. Şu anda ise lokum ağırlıklı satıyoruz. Lokum fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Yoğunluk başladı. Gelecek olan müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişine geldiğini açıklayan Alaattin Kaya, “Arkadaşımla geldim hem alışveriş hem de gezeceğiz. Şeker, fındık, çikolata aldım. Fiyatlar normal herkes bütçesine göre alması gerekiyor” dedi.

Bayram alışverişine geldiğini belirten diğer bir vatandaş, “Genelde babamızdan alıştığımız gibi kuruyemiş tarzı ürünler aldım. Erken geldim işlerimi hallettim sonrasında da alışveriş yapmak istedim” diye konuştu.



