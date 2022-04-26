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BAYRAM TATİLİ kaç gün, 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler?

26.04.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili kaç gün? Hem özel sektör çalışanları hem de kamu kurumlarında çalışan kişiler dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. Öte yandan Kabine toplantısında alınan kararlar da internette araştırılmaya başlandı. Peki bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin detaylar...

BAYRAM TATİLİ kaç gün, 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler?

Bayram tatili kaç gün? Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Tatil 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Normalde 3 gün olan tatilin, Perşembe ve Cuma günleri ile birleştirilmesi haline 9 güne çıkacağı biliniyor. Milyonlarca vatandaşın beklentisi bu yönde oldu. Peki bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Kabine Toplantısı kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

25 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sonrası bayram tatiline ilişkin açıklama yapılması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatili konusuna değinmedi.

Buna göre; Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?


2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olmasını isteyen çok sayıda vatandaş konuya ilişkin araştırma yapıyor.

Cumartesiden başlayan tatil, bayram günlerini de içine alarak Çarşamba günü sonlandığı takdirde 5 gün sürecekti. Önceki yıllarda olduğu gibi Çarşamba gününün ardından hafta sonu ile birleşme kararı alınması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyordu.

Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklama yapılmadı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Toplatıda iç ve dış politikaların yanı sıra çeşitli gündem maddeleri de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Engeli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Ramazan bayramı günlerine denk gelen 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek ödeyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. '' ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimize yeni bir müjdemiz daha var. Son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar hibe desteği verdik. Ayrıca 262 bin çiftçimizin makine ekipman alım projesine hibe desteğinde bulunduk. Bu progrma kapsamında makine ekipman alımı için 32 bin 500 çiftçimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.

Ülkemizin en büyük mesafe katettiği alanlardan biri de havacılık sektörüdür. Türkiye'nin dört bir yanında havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık.

Bir diğer müjdemizde ülkemizde uzay yarışında bir adım daha öteye taşıyacak IMECE uydumuzun tarihiyle ilgili. IMECE gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te bşalayacak."

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Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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