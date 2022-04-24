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Bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi?

24.04.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının sonlarına doğru, bayramın ne zaman olduğu merak ediliyor. Bu mübarek ayda teravih namazları kılınıyor ve oruç ibadeti Müslüman alemi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? İşte merak edilenler...

Bayram tatili kaç gün olacak? 2022 Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan tarihinde başlamıştı. Bayram tatili ise araştırılan konuların başında geliyor. Her bayramda olduğu gibi bayram namazları kılınacak, bayram ziyaretleri gerçekleştirilecek. Peki bayram tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan bayramına az bir süre kala ise merak edilen konulardan biri ise bayram tatilinin süresi oldu. 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı'nın tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili konusunda kabine toplantısının kararı beklenmeye başlandı.

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs tarihine denk gelmekte. Bayram tatili 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Tatil planı yapan vatandaşlar 29 Nisan Cuma günü sonrasını bayram tatili ile birleştirebilir ve ayrıca bayram tatili süresini uzatabilir.

Bayram tatili ise 4 Mayıs 2022 tarihinde sona eriyor. 4 Mayıs 2022 tarihi ise Çarşamba gününe denk gelmekte.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kabine toplantısından bayram tatili ile ilgili son durumun belli olması bekleniyor. Eğer 9 gün bayram tatili kararı gelmezse 5-6 Mayıs tarihinde yıllık izin alanlar tatil süresini 9 gün yapabilecekler.

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Ramazan Bayramı

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