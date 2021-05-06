Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman ve ne kadar sürecek?

Nisan ayında başlayan mübarek Ramazan ayında müslümanlar oruçlarını tutmaya ve hatimlerini yapmaya devam ediyor. İslam alemi açısından önem taşıyan bugünlerde bayram tatili kaç gün olacak sorusu da araştırılıyor. Peki bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, UZATILDI MI? 2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yüzbinlerce çalışanı çok yakından ilgilendiren bayram tatili bu sene Mayıs ayına denk geliyor. Oruçların tutulup, hatimlerin yapıldığı Ramazan ayının sona ermesiyle beraber bayram başlayacak. Bu süreç aynı zamanda resmi tatil de olacak.

Vatandaşlar merakla beklediği Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu sene 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de sürecek olan bayram toplamda üç gün devam edecek. 2021 bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Bayram tatilinde çalışanlar Pazar günü haricinde mesai yapmış olacak. Resmi tatil hakkını kullanan vatandaşlar ise izinli olacaklar. Özel sektörde de bu durum geçerli olacak. Kamu kurumlarında görev alan kişiler ise Ramazan Bayramı öncesinde 10 ve 11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kişilerin tatil süresi ise 9 gün olacak.

Diyanet’in paylaşmış olduğu takvimde bulunan bilgilere göre Ramazan ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi idrak edecek. Bu tarihten 4 gün sonra ise arefe günü idrak edecek ve arefenin de bitişiyle birlikte Ramazan ayı sona erecek.



