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Bayram tatili yolunda zincirleme kaza! 9 kişi yaralandı

23.06.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bayram tatili yolunda zincirleme kaza! 9 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, ambulans bekleyen yaralıların güneşten korunması için battaniyelerle gölgelik yaptı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hendek Kalayık mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.

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Ambulansların, trafik yoğunluğu nedeniyle kaza yerine geç ulaşınca, yaralılar, itfaiye ekiplerince çevreden bulunan battaniyelerle gölge yapılıp korundu. Yaralılar, Sakarya ve Hendek'ten gelen ambulanslarla Düzce'deki hastanelere sevk edildi.

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Öte yandan bayram trafiği yoğunluğuna kaza da eklenince trafik Ankara istikametinde durma noktasına geldi. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Ancak yoğunluk sebebiyle trafik yavaş şekilde ilerliyor. (DHA)

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