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  4. Bayram temizliği için cam siliyordu! 5. kattan düştüğü anlar kamerada...

Bayram temizliği için cam siliyordu! 5. kattan düştüğü anlar kamerada...

21.06.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kayınvalidesinin evinde bayram temizliği yapan 29 yaşındaki Nazan Başkaya, cam sildiği esnada dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Kadının çığlıklarını duyan komşular hemen durumu sağlık ekiplerine bildirirken; korkunç anlar anbean kameraya yansıdı.

Bayram temizliği için cam siliyordu! 5. kattan düştüğü anlar kamerada...

Korkunç olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi 437 Sokak üzerinde meydana geldi. Kurban Bayramı öncesi kaynanasının evine yardıma giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya (29), 5. kattaki evin camlarını silerken camdan toprak zemine düştü. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını ambulans ile Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

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Kadının ağır yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ile ilgili inceleme başlattı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan kadının camdan düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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(İHA)

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