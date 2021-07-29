Bayramda alındınız ama... İşte hızlı kilo verme tüyoları!

Öncelikle telaş yapmayın çünkü aldığınız kilonun büyük bir kısmı fazla miktarda tuzlu yiyecekler, karbonhidrat ve alkol tüketimine veya hava değişimi ve yolculuk gibi unsurlara bağlı olarak gelişen ödem. Dolayısıyla tartıda gördüğünüz kilo artışı kalıcı değil ve rahatlıkla verebileceksiniz. Bayram dönüşünü vücudunuzdaki bu ödemi atmak için gün içerisinde en az 2,5 lt su tüketin, hareket edin ve günde en az 7 saat uyuyun. Ananaslı soğuk yeşil çay da ödem için birebir ve sıcak yaz günlerinde sizi serinletecek lezzetli bir alternatif.

Ananaslı soğuk yeşil çay; 1 su bardağı demlenmiş yeşil çay, limon dilimleri, 1 dilim ananas, nane yaprakları, 400 ml su ve buz küplerini karıştırıp, 1-2 saat dolapta bekletin ve afiyetle tüketin.

2 GÜN SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN

Bayram dönüşü 2 gün boyunca et ve et ürünlerini içermeyen, sebze ağırlıklı bir beslenme şekli hem sindirim sisteminizin rahatlamasına hem de kilo kaybınıza destek sağlayacak. Sabah yulaf, yoğurt ve taze meyveden oluşan bir kahvaltı yapın, öğle ve akşam zeytinyağlı sebze yemeği veya fırın sebzeden oluşan bir öğün tercih edin ve ara öğünlerinize de kefir ve taze meyve ekleyin.

KIRMIZI ETE 1 HAFTA MOLA

Bayramda kırmızı et ağırlıklı beslendiyseniz kırmızı ete 1 haftalık bir mola verin. Protein kaynağı olarak yumurta, peynir, kurubaklagiller, balık, tavuk, hindi gibi besinleri tercih edin. Bu besinleri hazırlarken fırın, haşlama, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanın.

ŞEKERE DOYDUK

Genellikle bayramlar tatlısız geçmiyor, siz de bayramda bol bol tatlı tükettiyseniz şekere hayır demenin tam sırası. 2 hafta boyunca şeker ve şeker içeren gıdalardan uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı karşılamak için meyvelere yönelin. Muz + şekersiz fıstık ezmesi, hurma + ceviz, elma + tarçın tatlı isteğinizi bastıracak lezzetli alternatiflerden.

HEDEF 1 HAFTA BOYUNCA 10.000 ADIM

Egzersiz yapmak hem metabolizmanızı harekete geçirerek hem de kalori açığı yaratmanıza destek sağlayarak kilo vermenizi kolaylaştıracak. 1 hafta boyunca her gün 10.000 adım atmayı hedefleyin.

