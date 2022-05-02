Bayramda AVM'lere gitmek isteyenler, internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kamu ve özel kurumlara resmi tatil olan bayramlarda bu iş yerlerinin çalışma durumu merak konusu oldu. Peki Bayramda AVM'ler açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI 2022?

Bayramda alışveriş merkezleri faaliyette olacak fakat bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü bazı AVM'ler misafirlere öğle saatlerinde kapılarını açacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

2-3-4 Mayıs bayram günleri süresince AVM'ler hizmet vermeye devam edecek. 2 Mayıs Pazartesi günü bayramın ilk günü olması sebebiyle AVM'ler kapılarını 12:00-13:00 saatleri arasında açacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Normal çalışma saatleri 10:00-22:00 olan AVM'lerin Salı gününden itibaren ise normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

