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Bayramda AVM'ler açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

02.05.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda AVM'ler açık mı? sorusunun yanıtı, 2 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla merak konusu oldu. AVM'ye gitmeyi planlayan pek çok kişi 2,3,4 Mayıs tarihlerinde alışveriş merkezlerinin hangi saatler arasında çalıştığını merak ediyor. Bayramda AVM'ler açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Bayramda AVM'ler açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bayramda AVM'lere gitmek isteyenler, internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kamu ve özel kurumlara resmi tatil olan bayramlarda bu iş yerlerinin çalışma durumu merak konusu oldu. Peki Bayramda AVM'ler açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI 2022?

Bayramda alışveriş merkezleri faaliyette olacak fakat bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü bazı AVM'ler misafirlere öğle saatlerinde kapılarını açacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

2-3-4 Mayıs bayram günleri süresince AVM'ler hizmet vermeye devam edecek. 2 Mayıs Pazartesi günü bayramın ilk günü olması sebebiyle AVM'ler kapılarını 12:00-13:00 saatleri arasında açacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Normal çalışma saatleri 10:00-22:00 olan AVM'lerin Salı gününden itibaren ise normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

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Ramazan Bayramı
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