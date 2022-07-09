Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri!

Bayramda AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Bugün başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Peki Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı'nda AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...

BAYRAMDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?

AVM'ler, Kurban Bayramının ilk günü saat 14.00'te açılacak. AVM'lerin saat 22.00'da kapanması bekleniyor.

AVM'ler Ramazan Bayramı'nda da öğleden sonra hizmet vermişti.

AVM'ler bayramın diğer günleri ise normal saatlerinde açık olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Kurban Bayramı'nın birinci günü AVM'lerin saat 14.00'da açılacak, saat 22.00'da kapanacak.

AVM'ler bayramın diğer günlerinde saat 10.00'da açılıp, 22.00'da kapanacak.

