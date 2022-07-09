Bayramda AVM'ler açık mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü AVM'ler çalışıyor mu, kapalı mı?

Bayramda AVM'ler açık mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü alışveriş merkezlerine gitmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Kurban Bayramı'nın ilk günü AVM'ler çalışıyor mu, kapalı mı?Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BAYRAMDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?

AVM'ler, Kurban Bayramının ilk günü saat 14.00'te açılacak. AVM'lerin saat 22.00'da kapanması bekleniyor.

AVM'ler Ramazan Bayramı'nda da öğleden sonra hizmet vermişti.

AVM'ler bayramın diğer günleri ise normal saatlerinde açık olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Kurban Bayramı'nın birinci günü AVM'lerin saat 14.00'da açılacak, saat 22.00'da kapanacak.

AVM'ler bayramın diğer günlerinde saat 10.00'da açılıp, 22.00'da kapanacak.

