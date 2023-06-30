BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ? 1 Temmuz 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs...

Kurban Bayramının başlamasıyla birlikte vatandaşlar toplu taşımanın yarın da ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de konu hakkında yayımlanan bir karar ile toplu taşıma konusuna açıklık getirildi. İşte 1 Temmuz 2023 yarın toplu taşıma ücretsiz mi ve bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz sorularının cevabı...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı boyunca İETT otobüsleri, vapurlar, metrolar gibi ulaşım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ekli karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ücretsiz olacak.



