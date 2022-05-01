Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda otobüs, metrobüs ve metro ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalırken toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki bayramda otobüsler ücretsiz mi?

BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

ANKARA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması…” Kararı gereğince vatandaşlarımız, 02, 03, 04 Mayıs 2022 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı’nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Aynı zamanda EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlenecek.

İZMİR'DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de de Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz olacak. Arife günü ve bayramın ilk iki günü mezarlıklara özel ESHOT otobüs seferleri de yapılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz şekilde hizmet verecek.

