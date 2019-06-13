Bayramhacılı barajındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında bulunan Bayramhacılı Barajı’nda yüzlerce balığın kıyıya vurmasının ardından Nevşehir İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Bayramhacılı barajındaki yüzlerce balığın kıyıya vurmasını kamuoyuna duyuran İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberinin ardından Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Nevşehir Bayramhacılı Barajı ve Kızılırmak boyunca yer yer görülen balık ölümleri üzerine, balık ölümlerinin görüldüğü bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mühendisleri tarafından inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde şuan itibariyle balık ölümlerinin durduğu görülmekle birlikte numuneler alınarak analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.



