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Bayramı fırsat bildiler! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

28.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım günlük mesainin sona ermesinin ardından hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların da etkisiyle bir ara yüzde 74'lere kadar çıkan trafik yoğunluğu, saat 16.13 itibarıyla trafik yüzde 63 oldu.

Bayramı fırsat bildiler! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında uygulanan yarım günlük mesai sonrasında dışarda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar ile 3 buçuk günlük tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkmak isteyenler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkili oldu.

Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi'nde başlayan trafik, Beşiktaş Meydanına kadar devam ederken, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

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Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli'den D-100 kara yolu ile TEM otoyollarına bağlantı noktalarında da trafik yoğunluğu arttı.

TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi ile D-100 kara yolu Büyükçekmece istikametinde yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde yer yer trafik yoğunluğu arttı. D-100 kara yolu Kadıköy'den Kartal istikametine trafiğin sıkıştığı gözlendi. TEM'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan trafik, Sultanbeyli'ye kadar etkisini sürdürdü.

YOĞUNLUK YÜZDE 74'LERE KADAR ÇIKTI

Öte yandan, İBB Cep Trafik uygulamasına göre, bir ara yüzde 74'lere kadar çıkan trafik yoğunluğu saat 16.13 itibarıyla yüzde 63 olarak kaydedildi.

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Kaynak: İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul
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