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Bayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde İsmail Darıcı'ya (73) ait tarım araç ve gereçlerin bulunduğu 2 depoda yangın çıktı.

Bayramiç'te iki depo yandı, sahibi fenalaştı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde İsmail Darıcı'ya (73) ait tarım araç ve gereçlerin bulunduğu 2 depoda yangın çıktı. Yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, depolarda maddi hasat meydana geldi.
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Türkmenli Köyü'nde çiftçilik ve hayvancılık yapan İsmail Darıcı'ya ait içerisinde tarım araç ve gereçlerinin bulunduğu 2 depoda, gece yarırından sonra elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yapan köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi ve Ezine Belediyesi itfaiye araçları ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi. 2 saat süren çalışma sonunda yangın söndürülürken, 2 depoda zarar meydana geldi.
Ismail Darıcı'nın eşi Mübeccel Darıcı (70) yangın nedeniyle fenalaştı. Yaşlı kadına, olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etti. Jandarma, soruşturma başlattı.

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