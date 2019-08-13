Bayramın üçüncü gününde de kurban satışları sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kurulan kurban pazarlarında, bayramın üçüncü gününde de satışlar devam ediyor.

Kurban ibadetini bayramın üçüncü gününe bırakan bazı vatandaşlar, Üsküdar ve Kadıköy'deki kurban satış alanlarına geldi.

Kimisi bayram yoğunluğundan kimisi ise daha ucuz olur diye üçüncü güne bırakan vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi. Kurban satış ve kesim yerlerinde büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırların toplanmaya başladığı görüldü.

Küçükbaş satımı yapan bazı besiciler ise kurban satışlarından memnun kalmadı ve elindeki kurbanların satılmasını bekliyor.

Üsküdar'da hayvan satışına devam eden besici Ünsal Özeci Sivas'tan hem büyükbaş hem küçükbaş getirdiğini ifade ederek, "Bu seneki satışların pek tadı tuzu yoktu. Ekonomik sebeplerden mi başka sebeplerden mi bilemiyorum ama pek güzel değildi. Yaklaşık 150 küçükbaş 60 büyükbaş getirdim. Bugün çok az bir satış var, fiyatlar bayağı bir düştü. Küçükbaşlarda 300-400 liralık bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

Bugün kurban ibadetini yerine getiren Yaprak Ünal ise "Kurbanı bin liraya aldık, 100 liralık bir indirim yaptı arkadaşlar. Bayramın üçüncü günü fiyatlar daha düşüyor diye, annemle beraber geldik, aldık. Allah kabul etsin" dedi.