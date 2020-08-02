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Bayramlaşmaya gelen kız kardeşi abisini evde ölü buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki şahıs, İstanbul’dan kendisi ile bayramlaşmaya gelen kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Bayramlaşmaya gelen kız kardeşi abisini evde ölü buldu

Edinilen bilgiye göre Selahattin Uçak’ın İstanbul’dan gelen kız kardeşi ve yeğenleri bayramlaşmak için Nesuh Mahallesi’ndeki evine geldi. Ağabeyinin uzun süre kapıyı açmaması sonrası şüphelenen kız kardeşi, durumu hemen polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleriyle birlikte girilen evde Uçak’ın yerde hareketsiz yattığı belirlendi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Uçak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Uçak’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenirken, Selahattin Uçak’ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

İHA

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