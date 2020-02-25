HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 21:25 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da geçtiğimiz pazar günü uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bayrampaşa Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. İlk anda saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da saldırganların hedefi oldu.

Yaralanan Kırmızıkan kardeşler çevredakiler hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden sloganlar atarak uzaklaşırken saldırıya uğrayan kardeşlerden Emrah Kırmızıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

"18 YERİMDEN BIÇAKLADILAR"

Saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan bugün Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ile Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kardeşinin tabutunun başında gözyaşı dökerek dua eden Muhammet Emin Kırmızıkan, "Bayrampaşa'da dergahımızdan çıktıktan sonra kendisiyle birlikte. Pusu kurmuşlardı bize. Ben bıçağı ilk başlarda hissetmedim. Kardeşim de o anda benim üstüme doğru geldi onlar bana bir şey yapamasın diye. Bıçak darbesinin en büyüğünü o almış zaten. Beni de 18 yerimden bıçakladılar. Adalet istiyoruz. Daha önceden hiçbir şekilde tehdit almadık" şeklinde anlattı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçlarıVücut tipine göre kilo vermenin ipuçları
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Davutoğlu' açıklamasıEmniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Davutoğlu' açıklaması
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Ahmet Davutoğlu' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Davutoğlu' açıklaması

Tuzla'da korkutan yangın

Tuzla'da korkutan yangın

Konya'da hastaneden kaçtı, polis yakalayıp hastaneye getirdi! Koronavirüs bulgusuna rastlanmadı

Konya'da paniğe neden olmuştu! İzolasyonlu odaya alındı

Son dakika! Türkiye-İran sınırında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Türkiye-İran sınırında deprem

Kayıp 3 lise öğrencisi İzmir'de bulundu

Kayıp 3 lise öğrencisi İzmir'de bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.