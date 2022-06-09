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  4. Bayrampaşa'da feci kaza! Yaralıların yardımına yoldan geçen polisler yetişti

Bayrampaşa'da feci kaza! Yaralıların yardımına yoldan geçen polisler yetişti

09.06.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda seyir halinde bulunan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen 3 otomobile birden çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazaya neden olan araç olay yerinden kaçtı. Yaralıların yardımına ise olay yerinden geçen yunus polisleri koştu.

Bayrampaşa'da feci kaza! Yaralıların yardımına yoldan geçen polisler yetişti

Bayrampaşa'daki kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda Sağmalcılar viyadiğü üzerinde yaşandı. Aksaray istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

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Kazaya karışan otomobilin olay yerinde durmadan kaçtığı belirtilirken, diğer otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Kaçan otomobilin plakası ise çarptığı otomobilin arkasında asılı kaldı.

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KAZAYI GÖREN POLİS EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Kazanın ardından olay yerinden geçen yunus polisleri ise yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

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TEM bağlantı yolunun trafiği bir süre aksarken, kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobille ilgili çalışma başlatıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bayrampaşa
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