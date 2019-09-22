BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa, TEM Bağlantı yolu TEM Otoyolu istikametinde seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde giden bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde savrulup bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü yaralanırken, otomobillerden birinin motor kısmında da yangın çıktı. Yanan otomobile yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Hastaneye kaldırılan 2 sürücü de tedavi altına alındı.

ARACIN MOTOR KISMINDA YANGIN

Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu, TEM Otoyolu istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZP 8465 plakalı aracı kullanan Mertcan Ö. TEM istikametinde seyir halindeyken Gaziosmanpaşa ayrımına geldiği esnada aynı yönde ilerleyen Ahmet Y.'nin kullandığı 34 GL 0233 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araçta bariyerlere çarparak durdu. Olay sonrası her iki aracın sürücüsü yaralanırken, Ahmet Y.'nin aracının motor kısmında yangın çıktı.