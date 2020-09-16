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Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’de cep telefonu operatörlerine ait 5 baz istasyonuna girerek 48 adet akü çalan 2 kardeş, sahte plakalı araçla gezerken jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de farklı tarihlerde, cep telefonu operatörlerine ait 5 baz istasyonuna giren şahıslar 48 tane aküyü çalarak kayıplara karıştı.

Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı

Kocaeli’de cep telefonu operatörlerine ait 5 baz istasyonuna girerek 48 adet akü çalan 2 kardeş, sahte plakalı araçla gezerken jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de farklı tarihlerde, cep telefonu operatörlerine ait 5 baz istasyonuna giren şahıslar 48 tane aküyü çalarak kayıplara karıştı. Art arda yaşanan hırsızlık olayları Kocaeli İl jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları 100’den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek aküleri çalan şahısların A.G. ve. A.G. isimli iki kardeşin olduğunu tespit etti. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren şahısların aküleri sahte plaka takılı bir araçla yaptıkları belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler, sahte plakalı araçla gezerken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.G. ve A.G. isimli kardeşler, jandarma komutanlığına götürüldü. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan birisinin 96 adet suç kaydı, 26 adet arama kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan birisinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baz istasyonların dadanan akü hırsızı kardeşler yakandı

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