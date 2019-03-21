Baz istasyonunun klimasını çaldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir baz istasyonuna giren hırsızlar, klimayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay İnegöl OSB’de bulunan bir firmaya ait baz istasyonunda meydana geldi. Kimliği meçhul kişi veya kişiler, baz istasyonun kapısını kırarak içeri girdi. Hırsızlar içerde bulunan klimayı alıp kayıplara karıştı. Sabah gelen firma yetkilileri kapının açık olduğunu ve klimanın yerinde olmadığını görünce durumu polise haber verdi. Emniyet ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

