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Bazı AirPods Max sahipleri yoğunlaşma sorunundan şikayetçi

08.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Bazı AirPods Max sahipleri yoğunlaşma sorunundan şikayetçi

AirPods Max yoğunlaşma sorunu yaşıyor. Bazı AirPods Max sahiplerinin paylaştığı şikayetlere göre Apple AirPods Max kablosuz kulak içi kulaklıklarının içinde yoğunlaşma sonucu damlacıklar birikiyor.

AirPods Max kablosuz kulak içi kulaklık ülkemiz dahil birçok ülkede satışa sunuldu. 5.699 TL'lik bir fiyata sahip olan kulaklık için geçtiğimiz haftalarda ise can sıkıcı bir sorun gündeme gelmişti. Bazı AirPods Max sahiplerinin iddiasına göre, kulaklıklar yoğunlaşma sorunu yaşıyordu. Şimdi ise AirPods Max yoğunlaşma sorunu ile alakalı şikayetlerin arttığı görüldü.

AİRPODS MAX YOĞUNLAŞMA SORUNU İLE GÜNDEMDE

MacRumors'un haberine göre, kulaklıklarını uzun süredir takan bazı AirPods Max sahipleri, kulaklık içinde buğulanma oluştuğunu fark etti. Sorun, manyetik kulak yastıkları kulak kapağından çıkartıldığında çok daha yakından görülebiliyor. Yoğunlaşma sorununun bazıları için bir veya iki saat içinde ortaya çıktığı söylenirken, sorunun sıcaklıktan bağımsız olarak gerçekleştiğine yönelik yorumlar yapılıyor.

AirPods Max yoğunlaşma sorunu

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SADECE AİRPODS MAX YAŞAMIYOR

Başka AirPods Max sahiplerine göre ise sorun AirPods Max'e özel değil. Bir kullanıcı, aynı sorunun diğer markaların kulaklıklarında da yaşandığını söylüyor. Ancak AirPods Max suya dayanıklı olmadığı için yoğunlaşmadan etkilenenler, kulaklıkların içinde biriken su damlacıkları nedeniyle kulaklığın uzun ömürlülüğü konusunda endişeli. Apple'dan ise yaşananlar ile alakalı henüz bir açıklama yok.

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