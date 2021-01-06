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Apple uygun fiyatlı AirPods Max'te plastik kullanabilir!

06.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Apple uygun fiyatlı AirPods Max'te plastik kullanabilir!

AirPods Max kablosuz kulak üstü kulaklığın daha uygun fiyatlı bir versiyonu uzun zamandır konuşuluyor. Bir sızıntı kaynağı ise Twitter hesabı üzerinden gelmesi muhtemel uygun fiyatlı AirPods Max'in bazı detaylarını paylaştı. Paylaşımın ilginç olan kısmı ise sızıntı kaynağının Apple'ın tercihini plastikten yana kullanacağını söylemesi oldu.

Apple AirPods Max kablosuz kulaklık 2020 bitmeden önce Apple tarafından tanıtıldı. Apple kendisi için de ilk olan AirPods Max için 549 dolarlık bir fiyat etiketi belirledi. Kulaklık ülkemizde ise 5.699 TL'den satılmaya başlandı. Ancak AirPods Max hakkındaki sızıntıların ortaya çıkmaya başladığı ilk günden beri, daha uygun fiyatlı bir AirPods Max versiyonu da konuşuluyordu. Bir sızıntı kaynağının iddiasına göre ise uygun fiyatlı AirPods Max gelecek ancak premium AirPods Max'e nazaran bazı farklılıkları bünyesinde barındıracak. Özellikle materyal konusunda.

ALÜMİNYUM VE PASLANMAZ ÇELİĞİN YERİNE PLASTİK

Uygun fiyatlı AirPods Max, sızıntı kaynağının Twitter hesabından paylaştığı gönderiye göre 349 dolarlık bir fiyata sahip olacak fakat bu fiyat için kulaklık bazı malzemelerinden ödün verecek. Örneğin; satıştaki AirPods Max'te kullanılan alüminyum ve paslanmaz çeliğin yerini plastik alacak.

AirPods Max

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UYGUN FİYATLI AİRPODS MAX HAFİFLEYEBİLİR

Kablosuz kulak üstü kulaklık AirPods Max, rakiplerine nazaran alüminyum ve paslanmaz çelik kullandığı için görece daha ağır. Ancak uygun fiyatlı AirPods Max'te plastik kullanılırsa, yeni kulaklığın ağırlıklarından kurtulması ve hafiflemesi mümkün olabilir. Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi mevcut değil. Kaynağa göre Apple, uygun fiyatlı AirPods Max üzerindeki çalışmalarını sürdürmekte.

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