Bazı alışkanlıkları bırakmanın zamanı geldi! Kıyafet bakımında doğru bildiğimiz yanlışlar

1. Her kıyafeti her kullanım sonrası yıkamak.

Bir kıyafeti her giydiğinizde makineye atmak, kumaşın daha hızlı yıpranmasına ve renklerin zamanla solmasına neden olabilir. Özellikle hassas kumaşlarda gereksiz yıkamalar, kıyafetin dokusunu olumsuz etkileyebilir. Kullanım durumuna göre havalandırmak ve uygun bakım yöntemlerini tercih etmek, kıyafetlerin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir.

2. Çamaşırları yüksek sıcaklıkta yıkamak.

Daha sıcak suyun daha iyi temizlik sağladığı düşüncesi her zaman doğru olmayabilir. Yüksek sıcaklık, bazı kumaşlarda çekme, renk kaybı ve dokunun sertleşmesi gibi sorunlara yol açabilir. Kıyafetlerin etiketindeki yıkama talimatlarına dikkat etmek, uzun süre daha iyi görünmelerini sağlayabilir.

3. Kıyafetleri ters çevirmeden makineye atmak.

Çamaşırları doğrudan makineye atmak pratik görünse de özellikle renkli ve baskılı kıyafetlerde zamanla yıpranmaya neden olabilir. Kıyafetleri ters çevirerek yıkamak, dış yüzeyin sürtünmeden daha az etkilenmesine ve renklerin daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilir.

4. Her kumaşa aynı ütü ayarını uygulamak.

Her kumaşın ihtiyaç duyduğu ısı seviyesi farklıdır. Hassas kumaşlarda yüksek ısı kullanmak iz oluşmasına veya kumaşın zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle ütü yaparken kumaş türüne uygun ayarları tercih etmek, kıyafetlerin görünümünü korumak açısından önemlidir.

5. Ütü yaparken sıcaklık ayarıyla uğraşmak zorunda kalmak.

Kıyafetleri ütülerken en çok zaman alan konulardan biri, her kumaş için doğru sıcaklık ayarını bulmaya çalışmaktır. Philips Philips Azur 8000 Serisi Ütü, OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum sıcaklık ayarı sunar. Böylece kot pantolondan ipeğe, ketenden kaşmire kadar farklı kumaşlarda sıcaklık değiştirmeye gerek kalmadan daha pratik bir ütüleme deneyimi yaşatır. Ayrıca hareket sensörü teknolojisi, ütünün hareketini algılayarak otomatik olarak buhar vermeye yardımcı olur ve ütü sürecini daha zahmetsiz hale getirir.

6. Kazakları askıda saklamak.

Her kıyafeti askıya asmak doğru bir yöntem olmayabilir. Özellikle ağır örgü kazaklar, uzun süre askıda kaldığında ağırlık nedeniyle formunu kaybedebilir. Katlayarak saklamak, kıyafetlerin şeklini daha iyi korumaya yardımcı olabilir.

7. Lekeleri temizlemek için geç kalmak.

Kıyafetlerde oluşan lekeleri uzun süre bekletmek, çıkarılmasını zorlaştırabilir. Küçük bir lekeye zamanında müdahale etmek, kıyafetin görünümünü korumaya yardımcı olur. Özellikle sevdiğiniz parçaları kurtarmak için hızlı hareket etmek önemlidir.

8. Kıyafetleri tamamen kurumadan dolaba yerleştirmek.

Nemli kıyafetleri dolaba kaldırmak, zamanla istenmeyen kokuların oluşmasına neden olabilir. Dolaba yerleştirmeden önce kıyafetlerin tamamen kuruduğundan emin olmak, hem kıyafetlerin hem de dolabın daha ferah kalmasına yardımcı olur.