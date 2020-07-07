Bazı insanlar maske takmak konusunda neden isteksiz?

İngiltere’de yapılan bir araştırma, her 10 kişiden 6’sının bar, restoran gibi kapalı alanlarda maske takmadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre insanların %50înden azı alışverişe giderken maske takıyor ve sadece %16’sı gün içinde maskesini çıkarmıyor.

Araştırmalar, maske takmanın ikinci bir dalgayı önleyeceğini iddia ederken, bazı insanlar neden maske takmak konusunda bu kadar isteksiz?

Bunun en büyük nedenlerinden biri, insanların pandemi süresince alışkanlıklarını değiştirmek konusunda yeterince istekli olmayışları.

Chelsea Psikoloji Kliniği kurucusu ve psikolojik danışman Dr. Elena Touroni “Kurallara uyma eğiliminde olan biriyseniz, yüz maskesi kuralına uyum sağlamaya hazırsınızdır. Maske takmak ayrıca Covid-19’u kendiniz ve sevdikleriniz için tehdit olarak görüp görmediğinize göre değişiyor. Örneğin birçok insan, sevdiklerini korumak için maske takıyor. Fakat Covid-19’u bir tehdit olarak görmeyen, doğası gereği asi olan biri maske takmayı baskı olarak görebiliyor. Bu fikirlerin kombinasyonu, maske takmaya karşı bir direnç oluşturuyor” dedi.