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BBC'den "ırkçılık" tartışmasında geri adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 22:56 | Son Güncelleme

BBC, sabah haberleri sunucusu Naga Munchetty'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği" yönündeki kararını geri aldı

LONDRA (AA) - İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kongre üyelerine yönelik "ırkçı" ifadelerini eleştiren Hindistan kökenli sunucusu hakkındaki şikayet üzerine aldığı "tarafsızlık ilkesini ihlal" kararını geri çekti.

BBC'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun Genel Müdürü Lord Tony Hall'ın, sabah haberleri sunucusu Naga Munchetty'nin ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği" yönündeki kararı geri aldığı bildirildi.

Munchetty'nin Trump'a yönelik sözlerinin, hakkındaki şikayetleri haklı bulmaya yeterli olmadığını belirten Hall, kararı şahsen gözden geçirdiğini ve geri aldığını vurguladı.

Hall, "Irkçılık, ırkçılıktır ve BBC bu konuda tarafsız değildir." ifadelerini kullandı.

- Trump'ı eleştirmişti

17 Temmuz'daki yayında, Trump'ın Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e "geldiğiniz yere geri gidin" şeklindeki açıklaması gündeme gelmişti.

Munchetty, program partnerinin bir sorusu üzerine, "Beyaz olmayan bir kadın olarak, bana her 'geldiğin yere geri git' dendiğinde bu ırkçılıkla bütünleşikti. Burada kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyorum ama bazı ifadelerin ne anlama geldiğini biliyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

BBC'nin yayın standartları birimi, Munchetty'in Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği" kararına varmıştı.

- BBC'ye tepkiler

Ancak İngiliz yayın kuruluşunun sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekmişti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "İnsanlara 'geldiğiniz yere geri gidin' demek ırkçılıktır. Naga Munchetty, bir gerçeği ifade etti. Maruz kaldığı ırkçılığı paylaştı. Bu, herhangi bir yayın esasına aykırı gelemez. BBC, bu şaşkınlık verici kararı açıklamalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

40'tan fazla siyahi aktör ve yayıncı, BBC'yi yazdıkları açık mektupta, söz konusu kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

Mektupta, BBC yönetiminden "ırkçı ifadeler ve yaşanmışlıklar konusunda tarafsızlık beklenilmemesi gerektiğini kabul etmesi" istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BBC Donald Trump Naga Munchetty Tony Hall

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