BBDSO İdil Biret'i konuk etti

Türk müzik tarihine damgasını vurmuş dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) eşliğinde sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasından şef Ender Sakpınar yönetti.
Konserde, Frederic Chopin'in "Piyano Konçertosu no:2", Felix Mendelssohn'nun "İskoç" ve "Senfoni no:3" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Performansı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan İdil Biret'e gecenin sonunda çiçek takdim edildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum