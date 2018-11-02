HABER

BBDSO İdil Biret'i konuk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 01:15 | Son Güncelleme

BBDSO İdil Biret'i konuk etti

Türk müzik tarihine damgasını vurmuş dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) eşliğinde sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasından şef Ender Sakpınar yönetti.

Konserde, Frederic Chopin'in "Piyano Konçertosu no:2", Felix Mendelssohn'nun "İskoç" ve "Senfoni no:3" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Performansı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan İdil Biret'e gecenin sonunda çiçek takdim edildi.

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettilerArkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler
Mülkiye başmüfettişliğine atanan Zonguldak Valisi Çınar'dan kararname tepkisiMülkiye başmüfettişliğine atanan Zonguldak Valisi Çınar'dan kararname tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Ender Sakpınar İdil Biret

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

Ankara'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.